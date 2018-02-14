نابولي الإيطالي يصطدم بلايبزج ودورتموند يلاقي أتالانتا في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 - أسعد خليل:



تشهد منافسات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، مباريات قوية أهمها مواجهتان بين الكرة الألمانية ونظيرتها الإيطالية، حيث يأمل لايبزج الألماني في انشغال مضيفه نابولي بالمنافسة الملتهبة على صدارة الدوري الإيطالي فيما يحل أتالانتا الإيطالي ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني.



ومع خروج عدد من الفرق الكبيرة من مسابقة دوري الأبطال الأوروبي وانتقالها إلى مسابقة الدوري الأوروبي، تبدو المنافسة على أشدها في دور الـ 32 للمسابقة ربما أكثر مما حدث في نفس المسابقة بالموسم الماضي والتي فاز بلقبها مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ويتطلع نابولي إلى الفوز في الموسم الحالي بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ فوزه باللقب عام 1990 عندما كان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا نجماً في صفوف الفريق، ويتصدر نابولي جدول الدوري الإيطالي حالياً بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس حامل لقب البطولة، ويأمل لايبزج في أن يكون تركيز نابولي منصباً بشكل أكبر على الدوري المحلي عندما يلتقي الفريقان غداً.



ويواجه دورتموند مأزقاً مشابهاً لمأزق نابولي حيث يحتل المركز الثالث في جدول البوندسليغا ويسعى لضمان مركز يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.



وبالتالي، سيكون على الفريق أن يحدد أولوياته من بين الدوري المحلي أو الدوري الأوروبي علما بأنه سيخوض مواجهة صعبة غداً أمام أتالانتا المتألق.