سون سامسونج يتخطى عقبة سيدني الأسترالي في دوري أبطال آسيا

جانب من اللقاء

الشارقة 24 - أسعد خليل:



استهل نادي سون سامسونج الكوري الجنوبي مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه سيدني الأسترالي، 2-0، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.



هدفا سون حملا توقيع ديان داميانوفيتش في الدقيقتين 62 و76.



وفي لقاء آخر تعادل غوانغزهو إيفرجراند الصيني مع بوريرام يونايتد التايلاندي، بهدف لكل طرف، افتتح الفريق الصيني التسجيل عن طريق ريكاردو جولارت بعد 15 دقيقة من بداية المباراة ثم أدرك إدجار برونو دا سيلفا التعادل لبوريرام في الدقيقة57.