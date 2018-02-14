ليفربول يتسلح بالتاريخ قبل لقاء بورتو في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:



الفائز 5 مرات بلقب أبطال أوروبا فريق ليفربول الإنجليزي سيحل ضيفاً، الأربعاء، على فريق بورتو البرتغالي على استاد دو دراغاو، في لقاء ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يسعى ليفربول للتأهل للمرة الأولى منذ موسم 2008-09 إلى ربع نهائي هذه البطولة.

وسجل فريق يورغن كلوب 23 هدفاً في دور المجموعات، لكن ذلك قبل أن يخسر صانع ألعابه، فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة، ولن يشارك في المباراة اللاعب التركي، إيمري تشان، بسبب الإيقاف.

وسافر بصحبة الفريق إلى البرتغال المدافع، جو غوميز، وذلك بعد تغيبه عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الركبة، بينما سيشارك فيرجيل فان ديك للمرة الأولى في مشواره في دوري أبطال أوروبا لفريق ليفربول الذي انضم له شهر يناير.