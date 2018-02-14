تورنتو يتصدر المجموعة الشرقية في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف فريق تورونتو رابتورز الكندي، في تورونتو بولاية أونتاريو فريق ميامي هيت في الجولة الـ 56 من دوري السلة الأميركي.

كانت الكفة متقاربة في الشوط الأول للمباراة، الذي انتهى بتفوق فريق تورونتو بـ 28 نقطة مقابل 24.

وتواصل التنافس القوي بين الفريقين في الشوط الثاني فقد تقدم ميامي هيت بـ 47 نقطة مقابل 41 بعد هذه الثلاثية من جيمس جونسون غير أن كايلي لاوري، الذي سجل 22 نقطة في اللقاء، حقق ثلاثية في آخر ثانية للشوط ليساعد تورونتو على التفوق بنهاية الشوط بـ 57 نقطة مقابل 55.

وهيمن تورونتو على الفعاليات في الشوطين الثالث والرابع، وسط تألق، ديمار ديروزان، الذي سجل 27 نقطة، ليقود فريقه لتحقيق فوزه السادس على التوالي في الدوري، وليتصدر المجموعة الشرقية بـ 40 فوز.