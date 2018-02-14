توتنهام الإنجليزي يخطف تعادلاً ثميناً من يوفنتوس بثمن نهائي دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أبقى نادي توتنهام الإنجليزي على حظوظه القوية في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله الثمين أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-2، في ذهاب ثمن النهائي.



البيانكونيري افتتح التسجيل باكراً عن طريق الأرجنتيني هيغواين في الدقيقة 2، ثم عاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 9 من ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول قلص الهداف هاري كين النتيجة للضيوف .



وفي الشوط الثاني هيمن فريق توتنهام بالكامل على مجريات اللقاء وتمكنوا من إدارك التعادل عبر ايركسون في الدقيقة 71 .



وبهذه النتيجة أحيا نادي توتنهام آماله في بلوغ ربع النهائي خاصة وأن التعادل السلبي أو بهدف لكل طرف أو أي نتيجة فوز ستكون لصالحه في لقاء الإياب الذي سيقام في الـ 7 من مارس القادم.