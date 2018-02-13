ريال مدريد يتطلع لمصالحة جماهيره أمام سان جيرمان الأربعاء

الشارقة 24 - أسعد خليل :



تشكل مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، طوق نجاة لنادي ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد موسم حافل بالخيبات .



وتحمل المواجهة أمام باريس سان جيرمان في طياتها الكثير من الرسائل والمعاني الرمزية، فهي لقاء بين فريق يمثل الحرس القديم، وهو هنا ريال مدريد الفريق البطل الذي يترنح، ولكنه لم يسقط بعد، وفريق يمثل الحداثة والعصرية والإبداع مدعوماً بصفقات قوية ومعدل إنفاق غير محدود ولاعبين من فئة الجواهر اللامعة مثل نيمار وكيليان مبابي.



ويتوقع لهذين اللاعبين في المستقبل أن يكونا على رأس جيل جديد يستعد للبزوغ مع أفول نجمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين بسطا سيطرتهما على الكرة العالمية في العقد الأخير.



وحتى يأتي هذا اليوم، سيظل رونالدو متمسكاً بخوض التحدي وسيكون لقاء الأربعاء، بمثابة وسيلة للعودة في مظهر النجم الذي لا يزال قادراً على العطاء.