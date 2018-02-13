هال سيتي الإنجليزي يعلن اعتزال نجمه الشاب رايان ماسون

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي، اعتزال الشاب البالغ من العمر 26 عاما، رايان ماسون، بعد تعرضه لكسر في الجمجمة في يناير 2017.



وتلقى ماسون، الذي كان لاعبا دوليا ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي، ضربة قوية للغاية في مباراة بين هال سيتي وتشيلسي عندما ارتطمت رأسه برأس جاري كاهيل، نجم الفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي.



وقال نادي هال سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان له: "رايان طلب نصيحة العديد من أطباء الأعصاب وأطباء جراحة المخ المعروفين على المستوى العالمي ونصحوه جميعا بعدم العودة إلى لعب كرة القدم".