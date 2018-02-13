بثلاثة أهداف لكل طرف

ملبورن الأسترالي يتعادل مع أولسان في دوري أبطال آسيا

  • الثلاثاء 13, فبراير 2018 في 6:08 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سقط ملبورن فيكتوري الأسترالي بفخ التعادل الإيجابي، أمام ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وبثلاثة أهداف لكل طرف، في أولى مباريات المجموعة السادسة، لدوري أبطال آسيا.

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بدأ نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، 3-3، في أولى مباريات المجموعة السادسة.

افتتح أولسان هيونداي التسجيل عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 24 ثم أدرك ليروي جيورج التعادل للفريق الأسترالي بعدها بأقل من دقيقتين.

وتقدم الفريق الكوري من جديد بهدف للاعب ريتشارد فينبيتشلار في الدقيقة 34 لكن جيورج سجل الهدف الثاني له ولفريقه ليدرك ملبورن التعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني، سجل ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني له والثالث لأولسان هيونداي لكن ملبورن فيكتوري رفض الهزيمة وتعادل 3/3 عن طريق ريس وليامز في الدقيقة 54.