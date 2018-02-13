منتخب السويد للهوكي يقسو على المنتخب الكوري المشترك في الأولمبياد الشتوي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تكبد منتخب هوكي الجليد المشترك للسيدات الذي يمثل كوريا الجنوبية والشمالية هزيمة ثقيلة، بـ 8 أهداف دون مقابل على يد السويد، في لقاء المجموعة الثانية للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 التي تستضيفها كوريا الجنوبية في مدينة بيونغشانغ.

الجماهير أملت أداءً جيداً من منتخب السيدات الذي مثل شطري شبه الجزيرة الكورية، لكنهم شهدوا بدلاً عن ذلك السويد تحرز هدفين في الشوط الأول أحرزتهما كل من مايا نيلان بيرسون وايلين لوندبورغ، ولم تتوقف هجمات السويد فهدف بارنيلا وينبيرغ في الشوط الثاني كان خامس هدف سويدي في المباراة، وقد أحرزت اللاعبة هدفين في اللقاء لتقود السويد للفوز بثمانية أهداف دون مقابل.