فيلادلفيا يقسو على نيويورك نيكس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف فيلادلفيا سيفينتي سيكرز، فريق نيويورك نيكس على ملعب ويلز فارغو سينتر في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية في مباراة ضمن الجولة 55 من دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

فيلادلفيا كان الفريق الأفضل في الشوط الأول واستغل رميات من جويل إمبيد وداريو ساكيتش ليتقدم بنهاية الشوط بـ 31 نقطة مقابل 21.

ولم تتوقف هجمات فيلادلفيا القوية في الشوط الثاني وتتابعت الرميات لصالحه من داريو ساكيتش وتيم هارداواي جونيور غير أن مسار الشوط لم يكن في اتجاه واحد فقد كافح نيويورك نيكس ببسالة ليقلص تفوق مضيفه بنهاية الشوط الثاني إلى 57 نقطة مقابل 55.

وأفلح نيويورك في معادلة النتيجة في الشوط الثالث بـ 73 نقطة لكل فريق غير أن صاحب الأرض استعاد زمام المبادرة في الدقائق الأخيرة للشوط، ثم سيطر تماماً على الوضع في الشوط الرابع ومضى فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز ليفوز بالمباراة بفارق كبير وصل إلى 16 نقطة وبواقع 108 نقاط مقابل 92 نقطة.