يوفنتوس يصطدم بقوة توتنهام الإنجليزي في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يستضيف يوفنتوس الإيطالي نادي توتنهام الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المدرب الناجح اليغري يعلم جيداً بأن لقاء السبيرز سيكون اختبار جدياً لقوة انضباط فريقه في البطولة القارية الأغلى.

وحل أليغري بشكل مفاجئ في يوليو 2014 على رأس الجهاز الفني لفريق "السيدة العجوز"، بدلاً من أنطونيو كونتي الذي انتقل لتدريب المنتخب الإيطالي ثم تشلسي الإنجليزي.

وقاد أليغري يوفنتوس الى إحراز 7 القاب محلية منها بطولة الدوري ثلاث مرات متتالية، وأشرف عليه الجمعة الماضي، في المباراة الرقم 200 وفاز فيها على مضيفه فيورنتينا 2-0 في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

وعلى رغم الهيمنة المحلية، لا يزال أليغري يلهث وراء لقب أول في المسابقة الأوروبية بعدما حل وصيفاً مرتين في المواسم الثلاثة.