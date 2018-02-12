مانشستر سيتي يتطلع لمواصلة التألق في دوري الأبطال أمام بازل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران من جديد، حيث يلاقي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، نظيره بازل في ذهاب دور الـ16.

ومن الناحية النظرية، يبدو مانشستر سيتي في مواجهة اختبار سهل نسبيا بهذا الدور حيث يلتقي بازل السويسري.

ولكن الفريق السويسري يتطلع إلى مزيد من المفاجآت في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي الذي خسر أمام موناكو الفرنسي في نفس الدور من البطولة بالموسم الماضي.

ويفتقد مانشستر سيتي في هذه المباراة جهود نجمه ليروا ساني بسبب الإصابة في كاحل القدم.

ويخشى الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تأثر فريقه بالثقة الزائدة لدى اللاعبين في ظل الانطلاقة الرائعة للفريق هذا الموسم حيث يغرد منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة أمام أقرب منافسيه.