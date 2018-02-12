أولاديبو يقود إنديانا بيسرز للفوز على نيكز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف إنديانا بيسرز فريق نيويورك نيكز في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 57 من دوري السلة الأميركي.

فريق نيويورك الزائر كان الأفضل في الشوط الأول واستعان برميات محكمة من عدد من لاعبيه و من بينهم أنيس كانتر ليتفوق في بـ 32 نقطة مقابل 27 غير أن فريق إنديانا قلص الفارق إلى نقطة واحدة في نهاية الشوط.

وانتزع إنديانا زمام المبادرة في الشوط الثاني بعد رميات من بويان بوغدانوفيتش، الذي سجل 20 نقطة في اللقاء وزميله، تاديوس يونغ، الذي سجل 18 نقطة.

فيكتور أولاديبو أحكم بعد ذلك قبضته على مسار المباراة ومضى ليسجل 30 نقطة في اللقاء ليقود إنديانا بيسرز للفوز بـ 121 نقطة مقابل 113 نقطة.