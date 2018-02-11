هيديرسفيلد يحقق فوزه الأول في 2018 في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أنعش هيديرسفيلد تاون آماله في البقاء بين الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، عقب فوزه المفاجئ على ضيفه بورنموث 3-1 في الجولة 27 من المسابقة.



تقدم اليكس بريتشارد بهدف لهيديرسفيلد في الدقيقة الـ 7، ثم تعادل جونيور ستانيسلاس لبورنموث في الدقيقة 14.



ثم سجل الفرنسي ستيف موني هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 27 و66.



وحقق هيديرسفيلد أول فوز له في 2018 وتحديداً منذ فوزه على ملعب واتفورد 4-1، في 16 ديسمبر من العام الماضي.



وبهذا الفوز رفع هيديرسفيلد رصيده إلى 27 نقطة، في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 31 نقطة في المركز العاشر.