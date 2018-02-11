سيكسرز يتغلب على كليبرز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أبدع جويل إيمبيد بتسجيل 29 نقطة في لقاء فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، مع لوس أنجلوس كليبرز، وساهم بـ 16 مرتدة، ليقود فريقه للفوز 112 مقابل 98 نقطة.

سيكسرز سيطر بقوة في النصف الأول، لكن هجومه هدأ قليلاً في الربع الثالث ليسمح لكليبرز بتقليص الفارق إلى ست نقاط فقط.

ودخل الفريقان الربع الأخير والنتيجة لصالح سيكسرز 85 مقابل 78 نقطة، لكن أصحاب الأرض حافظوا على الفارق الذي تقلص إلى نقطتين قبل خمس دقائق من نهاية المباراة 95 مقابل 93 نقطة.

ولكن ثلاثية ماك كونيل وريديك رفعتا الفارق وكانت النتيجة النهائية 112 مقابل 98 نقطة.