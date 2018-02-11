نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن نادي نابولي من استعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه لاتسيو، 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الكالتشو.

تقدم لاتسيو بهدف في الدقيقة الـ 4 عن طريق ستيفان دي فري ثم رد الإسباني خوزييه كاييخون بهدف التعادل لنابولي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني استفاد نابولي من هدف عكسي سجله والاس فورتيونا دوس سانتوس لاعب لاتسيو بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 وبعد دقيقتين فقط سجل البولندي البديل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث لأصحاب الأرض قبل أن يختتم البلجيكي درايس ميرتينز التسجيل في الدقيقة 73.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس.