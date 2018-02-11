ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بخماسية في شباك سوسييداد

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أرسل نادي ريال مدريد، رسالة شديدة اللهجة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيلاقيه في دوري الأبطال، الأربعاء المقبل، عقب فوزه الكبير على ريال سوسيداد،5-2، في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

خماسية الميرنغي جاءت عن طريق لوكاس فاسكيز، ورنالدو "ثلاثية"، وتوني كروس، في الدقائق 1/27/34/37/80، بينما سجل لسوسييداد كل من باوتيستا في الدقيقة 74، وايارمندي في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي سوسييداد في المركز 14 بـ 26 نقطة.