أتلتيكو يعزز وصافته في الليغا وألافيس يهزم فياريال

الشارقة 24 - أسعد خليل :

عزز أتلتيكو مدريد، وصافته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه ملقا، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.

هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع المهاجم أنطوان جريزمان، بعد 46 ثانية فقط من بداية المباراة.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ملقا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وفي المباراة الثانية، انتزع ألافيس فوزاً صعباً من مضيفه فياريال 2-1، حيث سجل لنادي ألافيس رودريغو إلي وإيباي غوميز في الدقيقتين 39 و71، فيما سجل هدف فياريال كارلوس باكا في الدقيقة 77.

ورفع ألافيس رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز الخامس.