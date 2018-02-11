دورتموند ثالثاً وليفركوزن يفقد وصافة الدوري الألماني

الشارقة 24 - أسعد خليل :

صعد فريق بوروسيا دورتموند، إلى المركز الثالث في الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على هامبورغ 2-0، ضمن منافسات المرحلة 22 .

سجل لدورتموند ميتشي باتشواي في الدقيقة 49، وماريو جويتزة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف لايبزيغ، وتوقف رصيد هامبورغ عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

سقوط ليفركوزن

فشل باير ليفركوزن في استعادة المركز الثاني، الذي فقده الجمعة للايبزيغ، حيث سقط في فخ الخسارة أمام ضيفه هيرتا برلين 0-2.

سجل لهيرتا برلين فالينتينو لازارو وسالومون كالو في الدقيقتين 43 و58.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد باير ليفركوزن عند35 نقطة وتراجع للمركز الخامس.