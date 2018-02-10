كافاليرز يصعد للمركز الثالث في المجموعة الشرقية لدوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

صعد نادي كليفلاند كافاليرز، للمركز الثالث في المجموعة الشرقية لدوري السلة الأميركي، عقب فوزه على أتلانتا بواقع 123 مقابل 107.

النجم ليبرون جيمس سجل 22 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 17 كرة حاسمة بينما سجل كورفر 30 نقطة، وهو أعلى معدل له هذا الموسم.

وسجل جيمس 3 أرقام مزدوجة للمرة العاشرة هذا الموسم، وحقق في المباراة أعلى معدل للتمريرات الحاسمة في مسيرته.

وتقدم كليفلاند 83-80 قبل أقل من 3 دقائق على نهاية الربع الثالث، لكن تراجع أتلانتا سمح له بتوسيع الفارق وتقدم 97-82 في الربع الأخير، ورفع كافاليرز، الذي يواجه صعوبات هذا الموسم بعد تأهله للنهائي في السنوات الثلاث الماضية، رصيده إلى 32 انتصاراً مقابل 22 هزيمة، ويتأخر بفارق 8 انتصارات عن بوسطن سيلتيكس في القسم الشرقي.