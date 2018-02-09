ريال مدريد يتطلع إلى استعادة توازنه في "الليغا"

الشارقة 24 - أسعد خليل :

بعد السقوط في الجولة الماضية أمام ليفانتي، يتطلع ريال مدريد للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يلاقي ريال سوسييداد في الجولة الـ23.

ويحاول ريال مدريد تضميد جراحه، عندما يستضيف سوسييداد على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل استضافته باريس سان جيرمان الفرنسي، في موقعة حاسمة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن ذهاب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يتبق أمام النادي الملكي وخصوصاً مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، سوى المسابقة القارية التي أحرز لقبها في العامين الأخيرين، لإنقاذ موسمه ورأسه من الإقالة بعد التراجع الرهيب في النتائج هذا الموسم، ما أدى إلى تخلفه بفارق 19 نقطة عن برشلونة، وبالتالي تبخرت آماله في الدفاع عن لقبه، وخروجه من مسابقة الكأس على يد ليغانيس في ربع النهائي.