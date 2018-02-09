افتتاح أولمبياد بيونج تشانج 2018 الشتوي في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بحضور رسمي وشعبي كبير، انطلقت فعاليات النسخة 23 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية اليوم الجمعة، مع بدء حفل افتتاح الدورة التي تحتضنها كوريا الجنوبية.



ويعد "السلام" و"المصالحة" الشعارين الرئيسيين للأولمبياد الذي يقام في أعقاب زيادة حدة التوتر بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية بسبب تجارب الصواريخ والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.



ويشهد أولمبياد بيونج تشانج 2018 الشتوي مشاركة 22 رياضياً من كوريا الشمالية، كما حضر إلى كوريا الجنوبية مئات المشجعين من جارتها الشمالية إلى جانب فرقة أوركسترا للمشاركة في الفعاليات الاحتفالية، كما يتنافس فريق مشترك من الكوريتين في منافسات هوكي الجليد السيدات.