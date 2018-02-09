تورنتو يكتسح نيويورك نيكس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اكتسح فريق تورونتو رابتورز نظيره نيويورك نيكس بـ 113 نقطة مقابل 88، ضمن منافسات الجولة الـ 55 من دوري السلة الأميركي.

تورنتو استلم زمام المبادرة منذ البداية وأنهى النصف الأول بـ 45 نقطة مقابل 35.

وفي الربع الثالث سجل فالانسوناس سلة ثلاثية زادت من تقدم تورونتو إلى 66 نقطة مقابل 54، بعدها قلص فريق نيويورك الفارق إلى 69 نقطة مقابل 57 بعد سلة أحرزها لوك كورنيت.

وفي الربع الرابع واصل فريق تورونتو هيمنته على مجريات اللعب، وفاز باللقاء بفارق كبير وبـ 113 نقطة مقابل 88 نقطة، ليصعد تورنتو لوصافة المجموعة الشرقية.