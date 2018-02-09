برشلونة يبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضرب نادي برشلونة موعداً مع إشبيلية في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن تخطى عقبة مضيفه فالنسيا، بفوزه عليه 2-0، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي اتسم بالحذر من كلاً الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، افتتح صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 49، محرزاً أول أهدافه مع الفريق الذي انضم لصفوفه الشهر الماضي قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وبينما كان فالنسيا يحاول تحقيق تعادلاً شرفياً في اللقاء، أضاف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 82.

ليتأهل برشلونة للنهائي بمجموع اللقاءين 3-0، بعد فوزه ذهاباً بهدف دون رد.