إنفانتينو يسعى لتطبيق تقنية الفيديو في مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، أنه ما زال يريد استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا خلال الفترة 14 يونيو إلى يوليو.

واشتكت الفرق من أن حكم الفيديو المساعد تجاوز اختصاصاته بينما قال بعض المشجعين إن القرارات تأخذ وقتاً طويلاً وأن المتواجدين في الملعب لا توجد لديهم فكرة عما يحدث.

وسيقرر المجلس الدولي لكرة القدم، هيئة وضع قواعد اللعبة، خلال اجتماعه السنوي المقبل في الثالث من مارس المقبل ما إذا كان سيتم استخدام هذه التقنية خارج الإطار التجريبي.

وبعد ذلك سيتعين على مجلس فيفا أن يفرض استخدام تكنولوجيا الفيديو في كأس العالم بروسيا، مع إمكانية اتخاذ القرار في اجتماعه المقبل المقرر في بوجوتا يومي 15 و16 مارس المقبل.