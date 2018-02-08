آيندهوفن يتمسك بصدارة الدوري الهولندي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سعى آيندهوفن إلى إحكام قبضته على صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم عندما استضاف على استاد فيليب ستاديون متوسط قائمة الدوري فريق إكسلسيور.

آيندهوفن سعى إلى تحقيق فوز يرفع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني أياكس، إلى عشر.

آيندهوفن فاز بآخر خمس مباريات في الدوري وبدا في طريقه لتحقيقه نصره السادس عندما تقدم في الدقيقة 17 بهدف هيرفينغ لوزانو.

وتواصلت بعد ذلك هيمنة آيندهوفن على مسار المباراة لكنه عجز عن ترجمة فرصه المتعددة إلى أهداف فقد صمد دفاع إكسلسيور ببسالة حتى صافرة النهاية، لينتهي اللقاء بفوز مهم لآيندهوفن بهدف نظيف.

وبهذا الفوز عزز آيندهوفن، موقعه في صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، في حين تجمد رصيد إكسلسيور عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.