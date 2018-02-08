هيوستن يحافظ على وصافة المجموعة الغربية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمل هيوستن روكيتس في تحقيق نصره السادس على التوالي في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة عندما استضاف فريق ميامي هيت.

هيمن هيوستن على الفعاليات منذ بداية المباراة، فقد تقدم بنهاية الشوط الأول بـ 35 نقطة مقابل 24، ورغم جهود فريق ميامي هيت في الشوط الثاني، فقد استعان هيوستن برميات من كريس بول وغوران دراغيتش ليتقدم بنهاية الشوط الثاني بـ 61 نقطة مقابل 57.

ثم قاد جيمس هاردين هجوم هيوستن روكيتس بتسجيله 41 نقطة في اللقاء، وأضاف زميله كريس بول 24 نقطة ليقودا الفريق للفوز بالمباراة بـ 109 نقاط مقابل 101.

وبهذا الفوز حافظ هيوستن على المركز الثاني في المجموعة الغربية.