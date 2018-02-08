فرانكفورت وشالكه يكملان عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس ألمانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل آينتراخت فرانكفورت، إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ماينز 3-0.

الشوط الأول انتهى بتقدم فرانكفورت بهدف نظيف حمل توقيع أنتي ريبيتش في الدقيقة 17.

وظل فرانكفورت فارضاً سيطرته على الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أليكسندر هاك مدافع ماينز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

واختتم عمر ماسكاريل مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 62.

شالكه

من جهته، حقق شالكه فوزاً صعباً على ضيفه فولفسبوج بهدف نظيف، حمل توقيع جويدو برجشتالر في الدقيقة العاشرة.

وبهذا الفوز تأهل شالكه للمربع الذهبي رفقة كل من بايرن ميونيخ وبايرليفركوزن وفرانكفورت.