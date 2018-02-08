على حساب ماينز فولفسبورج ...

فرانكفورت وشالكه يكملان عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس ألمانيا

  • الخميس 08, فبراير 2018 في 9:12 ص
  • جانب من لقاء شالكه وفولفسبورج
    جانب من لقاء شالكه وفولفسبورج
أكمل فريقا آينتراخت فرانكفورت وشالكه عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزهما على ماينز وفولفسبورج على التوالي في ربع نهائي المسابقة.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل آينتراخت فرانكفورت، إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ماينز 3-0.

الشوط الأول انتهى بتقدم فرانكفورت بهدف نظيف حمل توقيع أنتي ريبيتش في الدقيقة 17. 

وظل فرانكفورت فارضاً سيطرته على الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أليكسندر هاك مدافع ماينز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53. 

واختتم عمر ماسكاريل مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 62.

شالكه

 من جهته، حقق شالكه فوزاً صعباً على ضيفه فولفسبوج بهدف نظيف، حمل توقيع جويدو برجشتالر في الدقيقة العاشرة.

وبهذا الفوز تأهل شالكه للمربع الذهبي رفقة كل من بايرن ميونيخ وبايرليفركوزن وفرانكفورت.