إشبيلية أول الواصلين لنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل إشبيلية إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بتغلبه 2-0، على ضيفه ليجانيس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

افتتح خواكين كوريا التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 15، ثم استغل إشبيلية المساحات الخالية في دفاع ليجانيس، الذي اندفع لاعبوه نحو الهجوم بغية التعادل والدفع بالمباراة لوقت إضافي، ليضيف فرانكو فازكويز الهدف الثاني في الدقيقة 90، إثر متابعته تمريرة زميله ساندرو راميريز.

وكان الفريق الأندلسي قد تعادل 1-1، في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين في الأسبوع الماضي على ملعب ليجانيس، ليفوز 3 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويضع حداً لمغامرة ليجانيس في المسابقة التي بلغ مربعها الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.