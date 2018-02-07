الاتحاد البريطاني يوقف العداء نايجل ليفين بشكل مؤقت

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، الأربعاء، أن العداء نايجل ليفين تم إيقافه بشكل مؤقت عقب سقوطه في اختبار للمنشطات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في ديسمبر الماضي أن ليفين سقط في اختبار للمنشطات بعد ثبوت وجود عقار كلينبوتيرول لعلاج الربو والذي يوجد ضمن قائمة العقاقير المحظورة التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ولم ينافس العداء البالغ من العمر 28 عاما منذ إصابته بكسر في الحوض في حادث دراجة نارية خطير في يناير من العام الماضي وهو الحادث الذي شمل أيضا مواطنه جيمس الينجتون.