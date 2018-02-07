التشيلي ألكسيس سانشيز يقبل عقوبة السجن 16 شهراً

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز، توصله لاتفاق مع النيابة الإسبانية وافق بموجبه على قبول عقوبة سجنه 16 شهراً، وإن كان لن يقضيها في الحبس، بسبب تهربه من دفع ضرائب بقيمة مليون يورو عن الفترة ما بين 2012 و2013، من خلال إخفاء إيراداته من حقوق الصورة، حين كان يلعب لنادي برشلونة.

وتوصل لاعب مانشستر يونايتد للاتفاق مع النيابة ومحامي الدولة بعد سداد مبلغ المليون يورو، بالإضافة إلى الفوائد المقررة عليه، واعترافه منح حقوق الصورة لشركتين أجنبيتين مملوكتين له من أجل إخفاء إيراداته عن حقوق الصورة أمام مصلحة الضرائب.