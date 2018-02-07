ميلووكي باكز يحقق فوزه الـ 30 في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف نيويورك نيكس فريق ميلووكي باكز على ملعب ماديسون سكوير غاردين في الجولة الـ 54 من دوري السلة الأميركي.

كانت الكفة شبه متعادلة في الشوط الأول للمباراة غير أن نيويورك كان الأفضل لأنه تقدم بنهاية الشوط بـ 26 نقطة مقابل 25 لميلووكي.

ووقعت حادثة أثارت المخاوف في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني عندما سقط لاعب نيويورك، كريستابز بورزينغيس على الأرض بعد رمية ساحقة وتم نقله إلى خارج الملعب لتلقي العلاج، وقد شهد الشوط الثاني اداء أقوى من ميلووكي باكز الذي تقدم بنهايته بـ 50 نقطة مقابل 46.

ويبدو أن غياب بورزينغيس ترك أثراً كبيراً على فريق نيويورك وهي فرصة انتهزها فريق ميلووكي لانتزاع زمام المبادرة ومضى الفريق الزائر ليفوز بالمباراة بـ 103 نقاط مقابل 89 نقطة لنيويورك.