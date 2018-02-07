السعودية تطلق بطولة الملك عبد العزيز الدولية للخيول الأغلى عالمياً

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية الثلاثاء، إطلاق بطولة الملك عبد العزيز الدولية للخيول التي ستكون "الأكبر والأغلى في العالم".

وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة: بطولة الملك عبد العزيز لمهد الخيل ستكون الأغلى عالمياً بين مثيلاتها وذلك بقيمة جوائز تتجاوز 17 مليون دولار.

وأضاف: هذه البطولة تم استحداثها إيماناً واعتزازاً بما تمثله الخيل من أصالة وإرث تاريخي يجسد هوية المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة، التي تولى رئاستها صالح الحمادي، مشاركة غير مسبوقة من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وتحظى الرياضة باهتمام كبير من جانب الحكومة التي تسعى لزيادة عدد الممارسين إلى 40 في المئة فضلاً عن استضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية متنوعة.