دينفر يقسو على شارلوت هورنيتس في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف دينفر ناغيتس فريق شارلوت هورنيتس على ملعب بيبسي سينتر في دينفر، في الجولة الـ 54 من دوري السلة الأميركي.

شهد الشوط الأول أداء قويا من صاحب الأرض دينفر الذي تفوق بنهايته بـ 36 نقطة مقابل 25.

وانتزع شارلوت زمام المبادرة في الشوط الثاني، واعتمد على رميات مبدعة من عدد من اللاعبين وبينهم جمال موراي الذي أحرز عدداً من الثلاثيات ليساعد شارلوت على تقليص تفوق دينفر بنهاية الشوط إلى 63 نقطة مقابل 62.

واستعاد دينفر تفوقه في الشوط الثالث وأعانه أداء جيد من الصربي، نيكولا يوكيتش، على التفوق بنهاية الشوط الثالث بسبع وتسعين نقطة مقابل 84.

وعجز شارلوت عن مقارعة مضيفه في الشوط الرابع فقد استعان دينفر ناغيتس بـ 27 نقطة من غاري هنت ليفوز بالمباراة بفارق كبير وصل إلى 17 نقطة، وبواقع 121 نقطة مقابل 104.