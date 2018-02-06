واتفورد يكتسح تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

زاد واتفورد من أوجاع ضيفه تشيلسي، بفوزه عليه 4-1، في ختام مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أزمة تشيلسي حامل اللقب في مباراة اليوم بدأت منذ الدقيقة 30 عندما تعرض المدافع الفرنسي الشاب تيموي باكايوكو للطرد لحصوله على الإنذار الثاني.

ثم تسبب تيبو كورتوا حارس تشيلسي في ضربة جزاء في الدقيقة 41 سجل منها تروي دييني هدف السبق لواتفورد.

وأدرك البلجيكي ادين هازارد التعادل لتشيلسي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

ولكن الدقائق العشر الأخيرة شهدت قمة الإثارة والمتعة حيث تمكن واتفورد من تسجيل 3 أهداف حملت توقيع المدافع الهولندي داريل يانمات والمهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو ولاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيرييرا في الدقائق 85 و87 و90.

ورفع الفوز رصيد واتفورد إلى 30 نقطة في المركز الـ 11 وتجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز الرابع.