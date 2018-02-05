سجل برشلونة خالٍ من الهزائم ويتطلع لتحطيم الأرقام القياسية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



يعيش برشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، أياماً جيدة، بعد بداية مهتزة، حيث يتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ولم يخسر في 22 جولة حتى الآن.



وخسر برشلونة الذي شهدت تشكيلته تغييرات كثيرة 1-0 أمام إسبانيول في ذهاب دور الثمانية لكأس الملك، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في أي مواجهة بالمسابقات الثلاث الكبرى التي ينافس فيها هذا الموسم.



وعلى أرضية ملعب إسبانيول التي غمرتها مياه الأمطار، بدا برشلونة وكأنه سيعاني نفس المصير مرة أخرى، لكنه كافح ليدرك التعادل قبل النهاية بضربة رأس من جيرار بيكيه ليحرز هدف التعادل 1-1.



ويعني هدف بيكيه أن برشلونة خاض 22 مباراة في الدوري دون خسارة، في أفضل بداية في تاريخ الفريق بالمسابقة.



ويمكنه تحطيم الرقم القياسي الإسباني الذي حققه ريال سوسيداد في موسم 1979-1980، بعدم الخسارة في 32 مباراة متتالية بالدوري.