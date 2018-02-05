نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمسك الإسباني رافاييل نادال بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، متفوقا بفارق ضئيل أمام السويسري المخضرم روجيه فيدرر.

ويحتل نادال المركز الأول برصيد 9760 نقطة ويليه فيدرر برصيد 9605 نقاط، ولم تشهد بقية المراكز العشرة الأولى تغييرات، بعد ختام الدور الأول من منافسات المجموعة العالمية ببطولة كأس ديفيز لفرق التنس.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى على النحو التالي:

- الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 9760 نقطة.

- السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 9605 نقاط.

- الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4960 نقطة.

- البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4630 نقطة.

- الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4610 نقاط.

- النمساوي دومينيك ثيم في المركز السادس برصيد 4060 نقطة.

- البلجيكي ديفيد جوفين في المركز السابع برصيد 3460 نقطة.

- الأميركي جاك سوك في المركز الثامن برصيد 2880 نقطة.

- الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز التاسع برصيد 2815 نقطة.

- الإسباني بابلو كارينو بوستا في المركز العاشر برصيد 2705 نقاط.