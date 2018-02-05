فيلادلفيا إيغلز يتوج بلقب السوبربول لكرة القدم الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كافح فريق فيلادلفيا إيغلز ببسالة من أول دقيقة إلى النهاية ليفوز بلقب مباراة السوبربول الـ 52 نتيجة لتغلبه على حامل اللقب نيوإنجلاند باتريوتس بـ 41 نقطة مقابل 33 في المباراة الختامية لموسم الدوري الوطني للكرة الأميركية التي جرت على ملعب بانك في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

شهدت المباراة منافسة قوية بين الظهير الربعي لفريق فيلادلفيا، نيك فولز، ونظيره لدى نيوإنجلاند باتريوتس، توم برادي.

فيلادلفيا كان سباقاً إلى تسجيل النقاط وحافظ على تقدم بفارق الـ 10 نقاط على نيوإنجلاند لفترات متعددة في المباراة، ثم وفي الدقائق الأخيرة للمباراة أفلح فريق نيوإنجلاند في تقليص ذلك الفارق ثم تقدم بـ 33 نقطة مقابل 32.

غير أن الظهير الربعي لفيلادليا نيك فولز حافظ على رباطة جأشه وأرسل قبل دقيقتين من صافرة النهاية الكرة إلى زاك إترز ليحرز هدفاً أرضياً وضع الفريق في المقدمة ثم سجل جيك ايليوت هدفاً ميدانياً ساهم في فوز فيلادلفيا بالمباراة بـ 41 نقطة مقابل 33.