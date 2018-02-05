ميلووكي باكز يقسو على بروكلين في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمل فريق بروكلين نيتس وضع حد لسلسلة الهزائم التي تكبدها على يد ميلووكي باكز عندما استضافه ضمن منافسات الجولة الـ 53 من دوري السلة الأميركي.

خلافا لآمال بروكلين بدأ ميلووكي اللقاء بقوة وتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 28 نقطة مقابل 20.

وازداد الوضع سوءاً لفريق بروكلين في الشوط الثاني فقد ارتفع تفوق ميلووكي إلى 60 نقطة مقابل 35 بعد رمية رائعة من النجم، إيريك بليدسو.

كما استعان ميلووكي برميات في الشوط الثالث من عدد من لاعبيه وبينهم جيانيس أنتيتوكومبو وجون هيندرسون ليتقدم بفارق 24 نقطة في الشوط ورغم جهود كاري ليفيرت وزملائه لفريق بروكلين فإن ميلووكي تقدم بـ 81 نقطة مقابل 69.

وتواصلت هيمنة ميلووكي باكز على الفعاليات في الشوط الرابع، ليفوز بالمباراة بـ 109 مقابل 94 نقطة ليحقق بذلك نصره العاشر على بروكلين نيتس.

وهذا النصر السادس لفريق ميلووكي من سبع مباريات منذ إقالة مدربه، جيسون كيد.