توتنهام يُجبر ليفربول على التعادل الإيجابي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل طرف، نفسه على لقاء القمة في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي جمع بين ليفربول وتوتنهام .



تقدم ليفربول بهدف حمل توقيع النجم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 3، ثم واصل ليفربول فرض هيمنته على مجريات المباراة، لكنه لم يتمكن من تعزيز النتيجة خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني تحسن أداء السبيرز وتمكنوا من إدراك التعادل عبر فيكتور وانياما في الدقيقة 80 .



وشهدت الـ 10 دقائق الأخير إثارة كبيرة، بعد أن تقدم ليفربول بهدف للمصري محمد صلاح، ثم أدرك كين التعادل في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء .



وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس.