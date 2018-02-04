بيستونز يواصل حصد الانتصارات في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف ديترويت بيستونز نظيره ميامي هيت في دوري السلة الأميركي للمحترفين.

بيستونز تقدم بـ 27 نقطة مقابل 26 في الربع الأول وحافظ على تفوقه بنهاية النصف الأول من المباراة بمجموع 54 نقطة لـ 50 في خضم نشاط ملحوظ من لاعبيه بليك غريفين وأندريه درموند.

درموند سجل 23 نقطة لديترويت بنهاية المباراة، ونال زميله إيش سميث 25 نقطة وأحرز غريفين 16 نقطة.

وفي الربع الثالث سجل كيلي أولينك وتقدم ميامي هيت بـ 69 نقطة مقابل 66.

وتبادل الفريقان التسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة حيث سجل غريفين ثلاثية معدلاً النتيجة لـ 108 مقابل 101 قبل 44 ثانية من صافرة النهاية، ورد عليه لاعب ميامي غوران دراغيتس الذي سجل 33 نقطة في المباراة.

الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض حيث فاز ديترويت بيستونز على هيت بـ 111 مقابل 107 محققاً انتصاره الثالث على التوالي في الدوري.