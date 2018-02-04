آيندهوفن يتمسك بصدارة الدوري الهولندي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف آيندهوفين المتصدر نظيره زفوله ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول اندفع لاعب آيندهوفين هيرفينغ لوزانو نحو المرمى وتعرض لعرقلة من الحارس ميكي فان دير هارت الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أحرز لوك دي يونغ باكورة المباراة مسدداً برأسه في مرمى الضيوف بعد ضربة ركنية نفذها لوزانو.

ورغم النقص العددي، صمد زفوله لبعض الوقت في الشوط الثاني قبل أن يتلقى 3 أهداف في غضون 13 دقيقة.

وتضافرت جهود لوزانو وزميله دي يونغ مرة أخرى في الدقيقة 65 وأحرز الأخير هدفه الثاني في المباراة، 2- صفر.

ثم أكمل دي يونغ هاتريك مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 72، الهدف المشكوك في صحته للتسلسل كما تظهر الإعادة. وبعد 6 دقائق أضاف جوشوا برينيت الهدف الرابع.

المباراة انتهت 4-0، لصالح آيندهوفين الذي عزز موقعه في الصدارة بـ 55 نقطة، بينما تجمد رصيد زفوله عند 36 نقطة في المركز الخامس.