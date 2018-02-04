أرسنال يكتسح إيفرتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:



حقق نادي أرسنال، فوزاً كبيراً على نظيره إيفرتون، وبخمسة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



افتتح رامزي التسجيل في الدقيقة 6 ثم أضاف لوران كوتسيلني الهدف الثاني في الدقيقة 14 ثم سجل رامزي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 19.



وسجل المهاجم الجابوني الدولي بيير ايمريك أوباميانج ظهوره الأول مع فريقه الجديد أرسنال الذي انتقل إليه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية قادماً من بوروسيا دورتموند.



وفي أول مشاركة له نجح أوباميانج في تسجيل الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 37 ثم تكفل رامزي بتسجيل الهدف الخامس لأصحاب الأرض والثالث له في الدقيقة 74 بعد أن سجل دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الوحيد لإيفرتون في الدقيقة 64.



الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 45 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد إيفرتون عند 31 نقطة في المركز العاشر.