ميونيخ يتمسك بالصدارة وليفركوزن يستعيد وصافة الدوري الألماني

من لقاء بايرن ميونيخ وماينز

الشارقة 24 - أسعد خليل:



اقترب نادي بايرن ميونيخ، من تحقيق لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ماينز، 2-0، ضمن منافسات الجولة 21 من البوندسليغا.



تقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله الفرنسي فرانك ريبيري في الدقيقة 33 وأضاف الكولومبي خاميس رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 44.



وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد ماينز عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.



ليفركوزن يستعيد الوصافة:



وعلى ملعب باديناوفا ستاديون، استعاد فريق باير ليفركوزن المركز الثاني عقب تعادله مع مضيفه فرايبورج سلبياً.



وبهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند وشالكه صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، كما رفع فرايبورج رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر.