مانشستر يونايتد يعود لسكة الإنتصارات وساوثهامبتون يتغلب على ألبيون

الشارقة 24 - أسعد خليل:



استعاد نادي مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على هيديرسفيلد تاون، بهدفين دون رد، ضمن منافسات المرحلة 26.



فعلى ملعب اولد ترافورد حسم مانشستر الفوز على هيديرسفيلد بهدفين في الشوط الثاني حيث تقدم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بهدف في الدقيقة 55 ثم أضاف الجناح التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 67.



وبهذا الفوز رفع اليونايتد رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد هيدرسفيلد تاون، عند 24 نقطة، في المركز التاسع عشر.



ساوثهامبتون:



وعلى ملعب ذا هاوثورنس نجح ساوثهامبتون في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه وست بروميتش إلى الفوز 3/2.



تقدم المدافع المصري الدولي أحمد حجازي بهدف لوست بروميتش في الدقيقة 4 ولكن ساوثهامبتون رد بثلاثة أهداف عن طريق ماريو ليمينا وجاك ستيفنز وجيمس وارد في الدقائق 40 و43 و55 قبل أن يسجل خوسيه سولومون روندون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.



الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر وتجمد رصيد وست بروميتش عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.