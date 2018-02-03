تشارلوت يحقق فوزه الثاني على التوالي في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تغلب تشارلوت هورنيتس على ضيفه إنديانا بيسرز، في الجولة الـ 53 من دوري السلة الأميركي.

الربع الأول جاء حافلاً، حيث سجل تشارلوت 49 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يسجله فريق في شوط واحد في الموسم الحالي، مقابل 37 نقطة للضيوف.

وبعد أن واصل تشارلوت تفوقه في الربع الثاني، سجل بيسرز 34 نقطة في الربع الثالث، ونجح في تقليص تفوق الفريق المضيف إلى 96 مقابل 91.

وتألق في المباراة لاعب تشارلوت كيما وولكر، الذي سجل 41 نقطة في المباراة، ونال زميله نيكولاس باتوم 31 نقطة.

وانتهى اللقاء بفوز تشارلوت هورنيتس بـ 133 نقطة مقابل 126.

الفوز هو الثاني على التوالي لهورنتيس، والهزيمة الأولى لبيسرز، بعد 3 انتصارات متتالية.