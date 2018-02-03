دورتموند يخطف مؤقتاً وصافة الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل :

قاد النجم الجديد باتشواي، فريقه بوروسيا دورتموند، إلى فوز صعب على مضيفه كولن، 3-2، في افتتاح مباريات الجولة الـ 21 من البوندسليغا.

تقدم دورتموند بهدف سجله ميتشي باتشواي في الدقيقة 35، وتعادل سيمون زولر لكولن في الدقيقة 60، قبل أن يسجل باتشواي الهدف الثاني له ولدورتموند في الدقيقة 62، وتعادل خورخي ميري بيريز لكولن في الدقيقة 70، قبل أن يسجل أندريه شورليه هدف الفوز في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 34 نقطة وصعد للمركز الثاني بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد كولن عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.