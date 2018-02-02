ريال مدريد يأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:



يتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته ومواصلة الضغط على الأندية التي تسبقه في الترتيب، عندما يحل ضيفا على ليفانتي غداً السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويعاني ريال بطل إسبانيا وأوروبا من بداية عام صعبة اختلط فيها سوء النتائج وتراجع مستوى بعض نجومه لاسيما البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ضجة إعلامية كبيرة حول خلاف الأخير مع النادي بشأن زيادة راتبه، واحتمال تخليه عنه في نهاية الموسم، إضافة إلى التقارير الصحافية المتلاحقة حول رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي بدلاً منه.



وجاء الفوز على فالنسيا ليعطي الفريق جرعة معنوية كبيرة محلياً وأوروبياً حيث سيواجه باريس سان جرمان بالذات في ثمن النهائي.



والتأم شمل ثلاثي ريال مدريد "بي بي سي" "الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة ورونالدو" في التشكيلة الأساسية أمام فالنسيا للمرة الأولى منذ 279 يوماً، فكان العرض هجومياً ترجمه رونالدو بهدفين في الشوط الأول عبر ركلتي جزاء، وآخرين في الثاني بواسطة البرازيلي مارسيلو والألماني طوني كروس.