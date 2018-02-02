صراع على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في "البريميرليغ"

الشارقة 24 - أسعد خليل:



بعد أن تمكن مانشستر سيتي من القبض بقوة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحول الصراع إلى المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ليفربول نظيره توتنهام ضمن منافسات المرحلة 26.



ويحتل ليفربول المركز الثالث متفوقا بفارق نقطتين أمام توتنهام صاحب المركز الخامس، قبل المباراة المرتقبة بينهما على ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول.



وكان توتنهام قد تغلب على ليفربول على ملعب "ويمبلي" في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما هذا الموسم، وهو ما يمنح توتنهام ثقة عالية تعززت أيضا بفوزه الثمين على مانشستر يونايتد 2 / صفر مساء الأربعاء في المرحلة 25 من المسابقة.



ويتطلع توتنهام إلى تحقيق انتصار ثمين آخر على ملعب ليفربول، وهو ما سيدفعه لتجاوزه بجدول الدوري، لكن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام يدرك صعوبة المهمة، رغم نشوة الفوز أمام مانشستر يونايتد.



وتفتتح منافسات المرحلة غدا السبت بلقاء مانشستر سيتي، المتصدر بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، مع مضيفه بيرنلي، بينما يلتقي مانشستر يونايتد مع هيديرسفيلد.



واعترف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن المنافسة على لقب الدوري قد حسمت بالفعل.



ويخوض تشيلسي مباراته في المرحلة مساء الاثنين في مواجهة واتفورد، والتي تشهد ظهور أوليفيه جيرو ضمن تشكيلة تشيلسي بعد انضمامه إلى الفريق قادما من أرسنال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.



ويدرك أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أن فريقه لا يحتمل المزيد من الهزائم، إذا كان متمسكا بأمل البقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول الدوري مع نهاية الموسم.