مينيسوتا تيمبروولفز يعود لسكة الانتصارات في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





جمعت منافسات الجولة الـ 52 من دوري السلة الأميركي للمحترفين بين مينيسوتا تيمبروولفز، وضيفه ميلووكي باكز على ملعب تارغيت سنتر.

بداية نشطة من أصحاب الأرض بقيادة كارل أنتوني تاونز وجيمي باتلر، وانتهى الربع الأول بتقدم وولفز بواقع 23 مقابل 17.

تاونز رفع حصيلته الشخصية إلى 24 نقطة وأضاف باتلر 28 نقطة بنهاية المباراة.

وبنهاية الربع الثاني عزز صاحب الأرض من تقدمه ليبدأ الربع الثالث بنتيجة 60 نقطة مقابل 38.

النصف الثاني من المباراة جاء أكثر ندية، فلاعب ميلووكي خريس ميدلتون سجل 21 نقطة في المباراة ونال غيانيس انتيتوكونمبو 17 نقطة.

غير أن فوز وولفز لم يكن محل شك حيث انتهت المباراة بنتيجة 108 مقابل 89.

الانتصار أعاد وولفز للطريق الصحيح عقب هزيمته في مباراتيه السابقتين في أتلانتا وتورنتو.